货币 / OIH
OIH: VanEck Oil Services ETF
263.73 USD 1.72 (0.66%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OIH汇率已更改0.66%。当日，交易品种以低点263.62和高点268.11进行交易。
关注VanEck Oil Services ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
OIH新闻
日范围
263.62 268.11
年范围
191.21 311.14
- 前一天收盘价
- 262.01
- 开盘价
- 265.01
- 卖价
- 263.73
- 买价
- 264.03
- 最低价
- 263.62
- 最高价
- 268.11
- 交易量
- 1.053 K
- 日变化
- 0.66%
- 月变化
- 3.53%
- 6个月变化
- 0.91%
- 年变化
- -6.54%
25 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.3%
- 前值
- 3.3%
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.6%
- 前值
- 1.6%
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 6.8%
- 前值
- 6.8%
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.5%
- 前值
- -2.8%
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.6%
- 前值
- 1.1%
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $42.847 B
- 前值
- $-103.566 B
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.2%
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 0.1%
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 208 K
- 前值
- 231 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.913 M
- 前值
- 1.920 M
13:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 3.925%