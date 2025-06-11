报价部分
货币 / OIH
回到股票

OIH: VanEck Oil Services ETF

263.73 USD 1.72 (0.66%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日OIH汇率已更改0.66%。当日，交易品种以低点263.62和高点268.11进行交易。

日范围
263.62 268.11
年范围
191.21 311.14
前一天收盘价
262.01
开盘价
265.01
卖价
263.73
买价
264.03
最低价
263.62
最高价
268.11
交易量
1.053 K
日变化
0.66%
月变化
3.53%
6个月变化
0.91%
年变化
-6.54%
25 九月, 星期四
12:30
USD
国内生产总值季率 q/q
实际值
预测值
3.3%
前值
3.3%
12:30
USD
实际PCE季率 q/q
实际值
预测值
1.6%
前值
1.6%
12:30
USD
GDP销售季率q/q
实际值
预测值
6.8%
前值
6.8%
12:30
USD
耐用品订单月率m/m
实际值
预测值
-0.5%
前值
-2.8%
12:30
USD
核心耐用品订单月率m/m
实际值
预测值
0.6%
前值
1.1%
12:30
USD
货品贸易帐
实际值
预测值
$​42.847 B
前值
$​-103.566 B
12:30
USD
零售库存月率m/m
实际值
预测值
0.1%
前值
0.2%
12:30
USD
零售库存（不包括汽车）月率m/m
实际值
预测值
前值
0.1%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
208 K
前值
231 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.913 M
前值
1.920 M
13:00
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
17:00
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
17:00
USD
7年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
3.925%