Dövizler / OIH
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
OIH: VanEck Oil Services ETF
263.73 USD 1.72 (0.66%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
OIH fiyatı bugün 0.66% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 263.62 ve Yüksek fiyatı olarak 268.11 aralığında işlem gördü.
VanEck Oil Services ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OIH haberleri
- TechnipFMC stock rating reiterated at Overweight by Piper Sandler
- Infrastructure, AI & Energy: Navigating The Golden Age Of Infrastructure Investing
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- VDE: The Strategy Behind Vanguard's $9B Energy ETF Powerhouse (NYSEARCA:VDE)
- Chart Of The Day: What'll It Take To Get These Commodity Stocks Moving?
- Should You Invest in the VanEck Oil Services ETF (OIH)?
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Oil Prices may have major impact on stocks soon
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- How To Invest In Natural Resources: Diversify Your Portfolio From The Ground Up
- The 1-Minute Market Report - July 26, 2025 (null:SPX)
- The Energy Transition Isn’t Just Electric, It’s Molecular
- June Market Recap: Policy Shifts - Themes Endure
- 2025 Midyear Outlook: How Investors Can Get A Grip On Economic Uncertainty
- My Favorite Place To Buy Stocks - And It's Not Even Close
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Opinion: How the Supreme Court just juiced these S&P 500 winners — and turbocharged your 401(k)
- OIH: Oil's Rally Doesn't Offset Risks And Technical Issues (NYSEARCA:OIH)
- The 1-Minute Market Report June 15, 2025
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- The Rare Earth Rerun
Günlük aralık
263.62 268.11
Yıllık aralık
191.21 311.14
- Önceki kapanış
- 262.01
- Açılış
- 265.01
- Satış
- 263.73
- Alış
- 264.03
- Düşük
- 263.62
- Yüksek
- 268.11
- Hacim
- 1.053 K
- Günlük değişim
- 0.66%
- Aylık değişim
- 3.53%
- 6 aylık değişim
- 0.91%
- Yıllık değişim
- -6.54%
25 Eylül, Perşembe
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 3.3%
- Önceki
- 3.3%
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 1.6%
- Önceki
- 1.6%
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 6.8%
- Önceki
- 6.8%
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.5%
- Önceki
- -2.8%
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.6%
- Önceki
- 1.1%
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $42.847 B
- Önceki
- $-103.566 B
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.1%
- Önceki
- 0.2%
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 0.1%
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 208 K
- Önceki
- 231 K
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 1.913 M
- Önceki
- 1.920 M
13:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.925%