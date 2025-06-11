Валюты / OIH
OIH: VanEck Oil Services ETF
263.73 USD 1.72 (0.66%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OIH за сегодня изменился на 0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 263.62, а максимальная — 268.11.
Следите за динамикой VanEck Oil Services ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости OIH
- TechnipFMC stock rating reiterated at Overweight by Piper Sandler
- Infrastructure, AI & Energy: Navigating The Golden Age Of Infrastructure Investing
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- VDE: The Strategy Behind Vanguard's $9B Energy ETF Powerhouse (NYSEARCA:VDE)
- Chart Of The Day: What'll It Take To Get These Commodity Stocks Moving?
- Should You Invest in the VanEck Oil Services ETF (OIH)?
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Oil Prices may have major impact on stocks soon
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- How To Invest In Natural Resources: Diversify Your Portfolio From The Ground Up
- The 1-Minute Market Report - July 26, 2025 (null:SPX)
- The Energy Transition Isn’t Just Electric, It’s Molecular
- June Market Recap: Policy Shifts - Themes Endure
- 2025 Midyear Outlook: How Investors Can Get A Grip On Economic Uncertainty
- My Favorite Place To Buy Stocks - And It's Not Even Close
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Opinion: How the Supreme Court just juiced these S&P 500 winners — and turbocharged your 401(k)
- OIH: Oil's Rally Doesn't Offset Risks And Technical Issues (NYSEARCA:OIH)
- The 1-Minute Market Report June 15, 2025
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- The Rare Earth Rerun
Дневной диапазон
263.62 268.11
Годовой диапазон
191.21 311.14
- Предыдущее закрытие
- 262.01
- Open
- 265.01
- Bid
- 263.73
- Ask
- 264.03
- Low
- 263.62
- High
- 268.11
- Объем
- 1.053 K
- Дневное изменение
- 0.66%
- Месячное изменение
- 3.53%
- 6-месячное изменение
- 0.91%
- Годовое изменение
- -6.54%
