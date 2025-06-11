통화 / OIH
OIH: VanEck Oil Services ETF
263.73 USD 1.72 (0.66%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OIH 환율이 오늘 0.66%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 263.62이고 고가는 268.11이었습니다.
VanEck Oil Services ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
263.62 268.11
년간 변동
191.21 311.14
- 이전 종가
- 262.01
- 시가
- 265.01
- Bid
- 263.73
- Ask
- 264.03
- 저가
- 263.62
- 고가
- 268.11
- 볼륨
- 1.053 K
- 일일 변동
- 0.66%
- 월 변동
- 3.53%
- 6개월 변동
- 0.91%
- 년간 변동율
- -6.54%
