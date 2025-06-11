Währungen / OIH
OIH: VanEck Oil Services ETF
263.73 USD 1.72 (0.66%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OIH hat sich für heute um 0.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 263.62 bis zu einem Hoch von 268.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die VanEck Oil Services ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
OIH News
Tagesspanne
263.62 268.11
Jahresspanne
191.21 311.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 262.01
- Eröffnung
- 265.01
- Bid
- 263.73
- Ask
- 264.03
- Tief
- 263.62
- Hoch
- 268.11
- Volumen
- 1.053 K
- Tagesänderung
- 0.66%
- Monatsänderung
- 3.53%
- 6-Monatsänderung
- 0.91%
- Jahresänderung
- -6.54%
