货币 / INTR
INTR: Inter & Co Inc - Class A
9.13 USD 0.18 (2.01%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日INTR汇率已更改2.01%。当日，交易品种以低点8.93和高点9.14进行交易。
关注Inter & Co Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
8.93 9.14
年范围
3.88 9.14
- 前一天收盘价
- 8.95
- 开盘价
- 8.95
- 卖价
- 9.13
- 买价
- 9.43
- 最低价
- 8.93
- 最高价
- 9.14
- 交易量
- 2.265 K
- 日变化
- 2.01%
- 月变化
- 9.34%
- 6个月变化
- 65.70%
- 年变化
- 36.27%
