통화 / INTR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
INTR: Inter & Co Inc - Class A
8.79 USD 0.11 (1.24%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
INTR 환율이 오늘 -1.24%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.74이고 고가는 8.93이었습니다.
Inter & Co Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INTR News
- INTR or AXP: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Do Options Traders Know Something About Inter & Co Stock We Don't?
- INTR vs. AXP: Which Stock Is the Better Value Option?
- Surging Earnings Estimates Signal Upside for Inter & Co. Inc. (INTR) Stock
- Earnings call transcript: Inter and Co Q2 2025 beats forecasts, stock soars
- Inter & Co. Inc. (INTR) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Inter & Co Stock Q2: On Track To Meet 2027 Targets (NASDAQ:INTR)
- Inter and Co A earnings beat, revenue topped estimates
- Inter & Co. Inc. (INTR) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Inter&Co reports 53% rise in Q2 net income as client base grows
- Burford Capital Limited (BUR) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Inter: Don't Chase The Stock Here (NASDAQ:INTR)
- Inter & Co. Inc. (INTR) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Inter & Co validates Fair Value model with 64% return since December
- COIN to Report Q2 Earnings: Will Higher Trading Volume Fuel Growth?
- Stock Market Today: Nu Holdings Rises on Fresh Analyst Optimism
- Stock Market Today: Nu Holdings Slides 4.5% While Broader Market Gains
- Citi raises Inter & Co stock price target to $9 on structural improvements
- Nu Holdings: Still A Buy But Not As Obvious As Before (NYSE:NU)
- Total Return Breakouts: New Mid-Year Value Selections In Extreme Volatility
- inter & co announces relevant equity sale
- EWZ: 2 Reasons Why I Don’t Own This ETF (NYSEARCA:EWZ)
- Inter & Co discloses subsidy period for BDRs and shares
- Qualcomm, Confluent, Pilgrim's Pride And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Granite Const (NYSE:GVA), Confluent (NASDAQ:CFLT)
일일 변동 비율
8.74 8.93
년간 변동
3.88 9.27
- 이전 종가
- 8.90
- 시가
- 8.91
- Bid
- 8.79
- Ask
- 9.09
- 저가
- 8.74
- 고가
- 8.93
- 볼륨
- 2.397 K
- 일일 변동
- -1.24%
- 월 변동
- 5.27%
- 6개월 변동
- 59.53%
- 년간 변동율
- 31.19%
20 9월, 토요일