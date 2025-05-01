Валюты / INTR
INTR: Inter & Co Inc - Class A
8.95 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс INTR за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.84, а максимальная — 9.05.
Следите за динамикой Inter & Co Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
8.84 9.05
Годовой диапазон
3.88 9.09
- Предыдущее закрытие
- 8.95
- Open
- 8.95
- Bid
- 8.95
- Ask
- 9.25
- Low
- 8.84
- High
- 9.05
- Объем
- 5.475 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 7.19%
- 6-месячное изменение
- 62.43%
- Годовое изменение
- 33.58%
