KurseKategorien
Währungen / INTR
Zurück zum Aktien

INTR: Inter & Co Inc - Class A

8.90 USD 0.19 (2.09%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von INTR hat sich für heute um -2.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.85 bis zu einem Hoch von 9.07 gehandelt.

Verfolgen Sie die Inter & Co Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

INTR News

Tagesspanne
8.85 9.07
Jahresspanne
3.88 9.27
Vorheriger Schlusskurs
9.09
Eröffnung
9.03
Bid
8.90
Ask
9.20
Tief
8.85
Hoch
9.07
Volumen
4.968 K
Tagesänderung
-2.09%
Monatsänderung
6.59%
6-Monatsänderung
61.52%
Jahresänderung
32.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K