INTR: Inter & Co Inc - Class A
8.90 USD 0.19 (2.09%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von INTR hat sich für heute um -2.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.85 bis zu einem Hoch von 9.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die Inter & Co Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
INTR News
- INTR or AXP: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Do Options Traders Know Something About Inter & Co Stock We Don't?
- INTR vs. AXP: Which Stock Is the Better Value Option?
- Surging Earnings Estimates Signal Upside for Inter & Co. Inc. (INTR) Stock
- Earnings call transcript: Inter and Co Q2 2025 beats forecasts, stock soars
- Inter & Co. Inc. (INTR) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Inter & Co Stock Q2: On Track To Meet 2027 Targets (NASDAQ:INTR)
- Inter and Co A earnings beat, revenue topped estimates
- Inter & Co. Inc. (INTR) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Inter&Co reports 53% rise in Q2 net income as client base grows
- Burford Capital Limited (BUR) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Inter: Don't Chase The Stock Here (NASDAQ:INTR)
- Inter & Co. Inc. (INTR) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Inter & Co validates Fair Value model with 64% return since December
- COIN to Report Q2 Earnings: Will Higher Trading Volume Fuel Growth?
- Stock Market Today: Nu Holdings Rises on Fresh Analyst Optimism
- Stock Market Today: Nu Holdings Slides 4.5% While Broader Market Gains
- Citi raises Inter & Co stock price target to $9 on structural improvements
- Nu Holdings: Still A Buy But Not As Obvious As Before (NYSE:NU)
- Total Return Breakouts: New Mid-Year Value Selections In Extreme Volatility
- inter & co announces relevant equity sale
- EWZ: 2 Reasons Why I Don’t Own This ETF (NYSEARCA:EWZ)
- Inter & Co discloses subsidy period for BDRs and shares
- Qualcomm, Confluent, Pilgrim's Pride And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Granite Const (NYSE:GVA), Confluent (NASDAQ:CFLT)
Tagesspanne
8.85 9.07
Jahresspanne
3.88 9.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.09
- Eröffnung
- 9.03
- Bid
- 8.90
- Ask
- 9.20
- Tief
- 8.85
- Hoch
- 9.07
- Volumen
- 4.968 K
- Tagesänderung
- -2.09%
- Monatsänderung
- 6.59%
- 6-Monatsänderung
- 61.52%
- Jahresänderung
- 32.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K