通貨 / INTR
INTR: Inter & Co Inc - Class A
8.90 USD 0.19 (2.09%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
INTRの今日の為替レートは、-2.09%変化しました。日中、通貨は1あたり8.85の安値と9.07の高値で取引されました。
Inter & Co Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
8.85 9.07
1年のレンジ
3.88 9.27
- 以前の終値
- 9.09
- 始値
- 9.03
- 買値
- 8.90
- 買値
- 9.20
- 安値
- 8.85
- 高値
- 9.07
- 出来高
- 4.968 K
- 1日の変化
- -2.09%
- 1ヶ月の変化
- 6.59%
- 6ヶ月の変化
- 61.52%
- 1年の変化
- 32.84%
