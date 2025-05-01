クォートセクション
通貨 / INTR
INTR: Inter & Co Inc - Class A

8.90 USD 0.19 (2.09%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

INTRの今日の為替レートは、-2.09%変化しました。日中、通貨は1あたり8.85の安値と9.07の高値で取引されました。

Inter & Co Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
8.85 9.07
1年のレンジ
3.88 9.27
以前の終値
9.09
始値
9.03
買値
8.90
買値
9.20
安値
8.85
高値
9.07
出来高
4.968 K
1日の変化
-2.09%
1ヶ月の変化
6.59%
6ヶ月の変化
61.52%
1年の変化
32.84%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K