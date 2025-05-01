Dövizler / INTR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
INTR: Inter & Co Inc - Class A
8.79 USD 0.11 (1.24%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
INTR fiyatı bugün -1.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.74 ve Yüksek fiyatı olarak 8.93 aralığında işlem gördü.
Inter & Co Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INTR haberleri
- INTR or AXP: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Do Options Traders Know Something About Inter & Co Stock We Don't?
- INTR vs. AXP: Which Stock Is the Better Value Option?
- Surging Earnings Estimates Signal Upside for Inter & Co. Inc. (INTR) Stock
- Earnings call transcript: Inter and Co Q2 2025 beats forecasts, stock soars
- Inter & Co. Inc. (INTR) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Inter & Co Stock Q2: On Track To Meet 2027 Targets (NASDAQ:INTR)
- Inter and Co A earnings beat, revenue topped estimates
- Inter & Co. Inc. (INTR) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Inter&Co reports 53% rise in Q2 net income as client base grows
- Burford Capital Limited (BUR) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Inter: Don't Chase The Stock Here (NASDAQ:INTR)
- Inter & Co. Inc. (INTR) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Inter & Co validates Fair Value model with 64% return since December
- COIN to Report Q2 Earnings: Will Higher Trading Volume Fuel Growth?
- Stock Market Today: Nu Holdings Rises on Fresh Analyst Optimism
- Stock Market Today: Nu Holdings Slides 4.5% While Broader Market Gains
- Citi raises Inter & Co stock price target to $9 on structural improvements
- Nu Holdings: Still A Buy But Not As Obvious As Before (NYSE:NU)
- Total Return Breakouts: New Mid-Year Value Selections In Extreme Volatility
- inter & co announces relevant equity sale
- EWZ: 2 Reasons Why I Don’t Own This ETF (NYSEARCA:EWZ)
- Inter & Co discloses subsidy period for BDRs and shares
- Qualcomm, Confluent, Pilgrim's Pride And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Granite Const (NYSE:GVA), Confluent (NASDAQ:CFLT)
Günlük aralık
8.74 8.93
Yıllık aralık
3.88 9.27
- Önceki kapanış
- 8.90
- Açılış
- 8.91
- Satış
- 8.79
- Alış
- 9.09
- Düşük
- 8.74
- Yüksek
- 8.93
- Hacim
- 2.397 K
- Günlük değişim
- -1.24%
- Aylık değişim
- 5.27%
- 6 aylık değişim
- 59.53%
- Yıllık değişim
- 31.19%
21 Eylül, Pazar