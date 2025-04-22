货币 / FPH
FPH: Five Point Holdings, LLC Class A
6.40 USD 0.11 (1.75%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FPH汇率已更改1.75%。当日，交易品种以低点6.29和高点6.52进行交易。
关注Five Point Holdings, LLC Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FPH新闻
- 穆迪将Five Point评级上调至B2，为新债券授予B2评级
- Moody’s upgrades Five Point’s rating to B2, assigns B2 to new notes
- Five Point计划发行4.5亿美元高级票据以重组债务
- Five Point启动对2028年到期的10.5%优先票据的收购要约
- Five Point plans $450 million senior notes offering to refinance debt
- Five Point launches tender offer for 10.5% senior notes due 2028
- Earnings call transcript: Five Point Holdings sees Q2 net income rise, stock dips
- Third Avenue Real Estate Value Fund Q2 2025 Commentary (undefined:TAREX)
- Five Point to acquire controlling stake in Hearthstone venture
- Northrop Grumman Posts Downbeat Results, Joins Halliburton And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Celcuity (NASDAQ:CELC), Five Point Hldgs (NYSE:FPH)
日范围
6.29 6.52
年范围
3.42 6.71
- 前一天收盘价
- 6.29
- 开盘价
- 6.29
- 卖价
- 6.40
- 买价
- 6.70
- 最低价
- 6.29
- 最高价
- 6.52
- 交易量
- 417
- 日变化
- 1.75%
- 月变化
- 13.48%
- 6个月变化
- 17.00%
- 年变化
- 56.10%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值