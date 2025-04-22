통화 / FPH
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
FPH: Five Point Holdings, LLC Class A
6.20 USD 0.30 (4.62%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FPH 환율이 오늘 -4.62%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.20이고 고가는 6.55이었습니다.
Five Point Holdings, LLC Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FPH News
- 파이브 포인트, 2028년 만기 고위 채권 공개매수 가격 제시
- Five Point prices tender offer for 10.500% senior notes due 2028
- 무디스, 파이브 포인트 신용등급 B2로 상향, 신규 채권 B2 등급 부여
- Moody’s upgrades Five Point’s rating to B2, assigns B2 to new notes
- 파이브 포인트, 부채 리파이낸싱 위해 4억 5천만 달러 규모 선순위 채권 발행 계획
- 파이브 포인트, 2028년 만기 선순위 채권 10.5% 공개 매수 착수
- Five Point plans $450 million senior notes offering to refinance debt
- Five Point launches tender offer for 10.5% senior notes due 2028
- Fisher & Paykel Healthcare stock upgraded by CLSA on product innovation
- Tesla, Charter among Friday’s market cap stock movers
- Palantir, Comfort Systems Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Earnings call transcript: Five Point Holdings sees Q2 net income rise, stock dips
- Third Avenue Real Estate Value Fund Q2 2025 Commentary (undefined:TAREX)
- Five Point to acquire controlling stake in Hearthstone venture
- Morgan Stanley lifts Fisher & Paykel stock rating to Overweight
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.30%
- RBC cuts Fisher & Paykel stock rating, lowers price target to NZD29
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.13%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.56%
- Jefferies cuts Fisher & Paykel stock rating to Hold, PT steady
- UBS cuts Fisher & Paykel stock rating to neutral, target to NZD39
- Northrop Grumman Posts Downbeat Results, Joins Halliburton And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Celcuity (NASDAQ:CELC), Five Point Hldgs (NYSE:FPH)
- Tejon Ranch: I’m No Longer Bearish, But I’m Still Not Buying (NYSE:TRC)
일일 변동 비율
6.20 6.55
년간 변동
3.42 6.71
- 이전 종가
- 6.50
- 시가
- 6.48
- Bid
- 6.20
- Ask
- 6.50
- 저가
- 6.20
- 고가
- 6.55
- 볼륨
- 247
- 일일 변동
- -4.62%
- 월 변동
- 9.93%
- 6개월 변동
- 13.35%
- 년간 변동율
- 51.22%
20 9월, 토요일