FPH: Five Point Holdings, LLC Class A
6.50 USD 0.10 (1.56%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FPH para hoje mudou para 1.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.43 e o mais alto foi 6.64.
Veja a dinâmica do par de moedas Five Point Holdings, LLC Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FPH Notícias
- Moody’s eleva rating da Five Point para B2 e atribui B2 a novas notas
- Moody’s upgrades Five Point’s rating to B2, assigns B2 to new notes
- Five Point planeja oferta de dívida principal de US$ 450 milhões para refinanciar dívidas
- Five Point lança oferta de compra para dívidas principais de 10,5% com vencimento em 2028
- Five Point plans $450 million senior notes offering to refinance debt
- Five Point launches tender offer for 10.5% senior notes due 2028
- Fisher & Paykel Healthcare stock upgraded by CLSA on product innovation
- Tesla, Charter among Friday’s market cap stock movers
- Palantir, Comfort Systems Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Earnings call transcript: Five Point Holdings sees Q2 net income rise, stock dips
- Third Avenue Real Estate Value Fund Q2 2025 Commentary (undefined:TAREX)
- Five Point to acquire controlling stake in Hearthstone venture
- Morgan Stanley lifts Fisher & Paykel stock rating to Overweight
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.30%
- RBC cuts Fisher & Paykel stock rating, lowers price target to NZD29
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.13%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.56%
- Jefferies cuts Fisher & Paykel stock rating to Hold, PT steady
- UBS cuts Fisher & Paykel stock rating to neutral, target to NZD39
- Northrop Grumman Posts Downbeat Results, Joins Halliburton And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Celcuity (NASDAQ:CELC), Five Point Hldgs (NYSE:FPH)
- Tejon Ranch: I’m No Longer Bearish, But I’m Still Not Buying (NYSE:TRC)
Faixa diária
6.43 6.64
Faixa anual
3.42 6.71
- Fechamento anterior
- 6.40
- Open
- 6.51
- Bid
- 6.50
- Ask
- 6.80
- Low
- 6.43
- High
- 6.64
- Volume
- 222
- Mudança diária
- 1.56%
- Mudança mensal
- 15.25%
- Mudança de 6 meses
- 18.83%
- Mudança anual
- 58.54%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh