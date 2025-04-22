Währungen / FPH
FPH: Five Point Holdings, LLC Class A
6.26 USD 0.24 (3.69%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FPH hat sich für heute um -3.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.26 bis zu einem Hoch von 6.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Five Point Holdings, LLC Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FPH News
- Moody’s stuft Five Point auf B2 hoch und vergibt B2 für neue Anleihen
- Moody’s upgrades Five Point’s rating to B2, assigns B2 to new notes
- Five Point plant Emission vorrangiger Anleihen über 450 Mio. US-Dollar zur Schuldenrefinanzierung
- Five Point startet Rückkaufangebot für 10,5 %-Anleihen mit Fälligkeit 2028
- Five Point plans $450 million senior notes offering to refinance debt
- Five Point launches tender offer for 10.5% senior notes due 2028
- Earnings call transcript: Five Point Holdings sees Q2 net income rise, stock dips
- Third Avenue Real Estate Value Fund Q2 2025 Commentary (undefined:TAREX)
Tagesspanne
6.26 6.55
Jahresspanne
3.42 6.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.50
- Eröffnung
- 6.48
- Bid
- 6.26
- Ask
- 6.56
- Tief
- 6.26
- Hoch
- 6.55
- Volumen
- 186
- Tagesänderung
- -3.69%
- Monatsänderung
- 10.99%
- 6-Monatsänderung
- 14.44%
- Jahresänderung
- 52.68%
