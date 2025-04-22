KurseKategorien
FPH: Five Point Holdings, LLC Class A

6.26 USD 0.24 (3.69%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FPH hat sich für heute um -3.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.26 bis zu einem Hoch von 6.55 gehandelt.

Tagesspanne
6.26 6.55
Jahresspanne
3.42 6.71
Vorheriger Schlusskurs
6.50
Eröffnung
6.48
Bid
6.26
Ask
6.56
Tief
6.26
Hoch
6.55
Volumen
186
Tagesänderung
-3.69%
Monatsänderung
10.99%
6-Monatsänderung
14.44%
Jahresänderung
52.68%
