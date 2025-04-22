FiyatlarBölümler
FPH: Five Point Holdings, LLC Class A

6.20 USD 0.30 (4.62%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FPH fiyatı bugün -4.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.20 ve Yüksek fiyatı olarak 6.55 aralığında işlem gördü.

Five Point Holdings, LLC Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
6.20 6.55
Yıllık aralık
3.42 6.71
Önceki kapanış
6.50
Açılış
6.48
Satış
6.20
Alış
6.50
Düşük
6.20
Yüksek
6.55
Hacim
247
Günlük değişim
-4.62%
Aylık değişim
9.93%
6 aylık değişim
13.35%
Yıllık değişim
51.22%
21 Eylül, Pazar