Dövizler / FPH
FPH: Five Point Holdings, LLC Class A
6.20 USD 0.30 (4.62%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FPH fiyatı bugün -4.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.20 ve Yüksek fiyatı olarak 6.55 aralığında işlem gördü.
Five Point Holdings, LLC Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FPH haberleri
- Five Point, 2028 vadeli %10,500 faizli kıdemli tahviller için ihale teklifini fiyatlandırdı
- Five Point prices tender offer for 10.500% senior notes due 2028
- Moody’s, Five Point’ın notunu B2’ye yükseltti, yeni tahvillere B2 verdi
- Moody’s upgrades Five Point’s rating to B2, assigns B2 to new notes
- Five Point, borçlarını yeniden finanse etmek için 450 milyon dolarlık tahvil ihracı planlıyor
- Five Point, 2028 vadeli %10,5 faizli kıdemli tahviller için geri alım teklifi başlattı
- Five Point plans $450 million senior notes offering to refinance debt
- Five Point launches tender offer for 10.5% senior notes due 2028
Günlük aralık
6.20 6.55
Yıllık aralık
3.42 6.71
- Önceki kapanış
- 6.50
- Açılış
- 6.48
- Satış
- 6.20
- Alış
- 6.50
- Düşük
- 6.20
- Yüksek
- 6.55
- Hacim
- 247
- Günlük değişim
- -4.62%
- Aylık değişim
- 9.93%
- 6 aylık değişim
- 13.35%
- Yıllık değişim
- 51.22%
21 Eylül, Pazar