通貨 / FPH
FPH: Five Point Holdings, LLC Class A
6.50 USD 0.10 (1.56%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FPHの今日の為替レートは、1.56%変化しました。日中、通貨は1あたり6.43の安値と6.64の高値で取引されました。
Five Point Holdings, LLC Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FPH News
- ムーディーズ、ファイブ・ポイントの格付けをB2に引き上げ、新規債券にB2を付与
- Moody’s upgrades Five Point’s rating to B2, assigns B2 to new notes
- ファイブポイント、債務借り換えのため4億5000万ドルのシニアノート発行を計画
- ファイブ・ポイント、2028年満期10.5%シニア債の買い付けを開始
- Five Point plans $450 million senior notes offering to refinance debt
- Five Point launches tender offer for 10.5% senior notes due 2028
- Fisher & Paykel Healthcare stock upgraded by CLSA on product innovation
- Tesla, Charter among Friday’s market cap stock movers
- Palantir, Comfort Systems Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Earnings call transcript: Five Point Holdings sees Q2 net income rise, stock dips
- Third Avenue Real Estate Value Fund Q2 2025 Commentary (undefined:TAREX)
- Five Point to acquire controlling stake in Hearthstone venture
- Morgan Stanley lifts Fisher & Paykel stock rating to Overweight
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.30%
- RBC cuts Fisher & Paykel stock rating, lowers price target to NZD29
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.13%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.56%
- Jefferies cuts Fisher & Paykel stock rating to Hold, PT steady
- UBS cuts Fisher & Paykel stock rating to neutral, target to NZD39
- Northrop Grumman Posts Downbeat Results, Joins Halliburton And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Celcuity (NASDAQ:CELC), Five Point Hldgs (NYSE:FPH)
- Tejon Ranch: I’m No Longer Bearish, But I’m Still Not Buying (NYSE:TRC)
1日のレンジ
6.43 6.64
1年のレンジ
3.42 6.71
- 以前の終値
- 6.40
- 始値
- 6.51
- 買値
- 6.50
- 買値
- 6.80
- 安値
- 6.43
- 高値
- 6.64
- 出来高
- 222
- 1日の変化
- 1.56%
- 1ヶ月の変化
- 15.25%
- 6ヶ月の変化
- 18.83%
- 1年の変化
- 58.54%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K