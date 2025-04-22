Valute / FPH
FPH: Five Point Holdings, LLC Class A
6.20 USD 0.30 (4.62%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FPH ha avuto una variazione del -4.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.20 e ad un massimo di 6.55.
Segui le dinamiche di Five Point Holdings, LLC Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
FPH News
- Five Point fissa il prezzo dell’offerta per le Obbligazioni Senior al 10,500% con scadenza 2028
- Five Point prices tender offer for 10.500% senior notes due 2028
- Moody’s alza il rating di Five Point a B2, assegna B2 a nuove obbligazioni
- Moody’s upgrades Five Point’s rating to B2, assigns B2 to new notes
- Five Point pianifica offerta di obbligazioni senior da 450 milioni di dollari per rifinanziare il debito
- Five Point lancia un’offerta di acquisto per le obbligazioni senior al 10,5% con scadenza 2028
- Five Point plans $450 million senior notes offering to refinance debt
- Five Point launches tender offer for 10.5% senior notes due 2028
- Fisher & Paykel Healthcare stock upgraded by CLSA on product innovation
- Tesla, Charter among Friday’s market cap stock movers
- Palantir, Comfort Systems Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Earnings call transcript: Five Point Holdings sees Q2 net income rise, stock dips
- Third Avenue Real Estate Value Fund Q2 2025 Commentary (undefined:TAREX)
- Five Point to acquire controlling stake in Hearthstone venture
- Morgan Stanley lifts Fisher & Paykel stock rating to Overweight
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.30%
- RBC cuts Fisher & Paykel stock rating, lowers price target to NZD29
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.13%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.56%
- Jefferies cuts Fisher & Paykel stock rating to Hold, PT steady
- UBS cuts Fisher & Paykel stock rating to neutral, target to NZD39
- Northrop Grumman Posts Downbeat Results, Joins Halliburton And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Celcuity (NASDAQ:CELC), Five Point Hldgs (NYSE:FPH)
- Tejon Ranch: I’m No Longer Bearish, But I’m Still Not Buying (NYSE:TRC)
Intervallo Giornaliero
6.20 6.55
Intervallo Annuale
3.42 6.71
- Chiusura Precedente
- 6.50
- Apertura
- 6.48
- Bid
- 6.20
- Ask
- 6.50
- Minimo
- 6.20
- Massimo
- 6.55
- Volume
- 247
- Variazione giornaliera
- -4.62%
- Variazione Mensile
- 9.93%
- Variazione Semestrale
- 13.35%
- Variazione Annuale
- 51.22%
21 settembre, domenica