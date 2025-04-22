QuotazioniSezioni
Valute / FPH
Tornare a Azioni

FPH: Five Point Holdings, LLC Class A

6.20 USD 0.30 (4.62%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FPH ha avuto una variazione del -4.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.20 e ad un massimo di 6.55.

Segui le dinamiche di Five Point Holdings, LLC Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FPH News

Intervallo Giornaliero
6.20 6.55
Intervallo Annuale
3.42 6.71
Chiusura Precedente
6.50
Apertura
6.48
Bid
6.20
Ask
6.50
Minimo
6.20
Massimo
6.55
Volume
247
Variazione giornaliera
-4.62%
Variazione Mensile
9.93%
Variazione Semestrale
13.35%
Variazione Annuale
51.22%
21 settembre, domenica