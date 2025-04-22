Валюты / FPH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FPH: Five Point Holdings, LLC Class A
6.29 USD 0.15 (2.44%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FPH за сегодня изменился на 2.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.12, а максимальная — 6.30.
Следите за динамикой Five Point Holdings, LLC Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FPH
- Moody’s повышает рейтинг Five Point до B2, присваивает B2 новым облигациям
- Moody’s upgrades Five Point’s rating to B2, assigns B2 to new notes
- Five Point планирует выпуск старших облигаций на $450 млн для рефинансирования долга
- Five Point запускает тендерное предложение по старшим облигациям с доходностью 10,5% до 2028 года
- Five Point plans $450 million senior notes offering to refinance debt
- Five Point launches tender offer for 10.5% senior notes due 2028
- Fisher & Paykel Healthcare stock upgraded by CLSA on product innovation
- Tesla, Charter among Friday’s market cap stock movers
- Palantir, Comfort Systems Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Earnings call transcript: Five Point Holdings sees Q2 net income rise, stock dips
- Third Avenue Real Estate Value Fund Q2 2025 Commentary (undefined:TAREX)
- Five Point to acquire controlling stake in Hearthstone venture
- Morgan Stanley lifts Fisher & Paykel stock rating to Overweight
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.30%
- RBC cuts Fisher & Paykel stock rating, lowers price target to NZD29
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.13%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.56%
- Jefferies cuts Fisher & Paykel stock rating to Hold, PT steady
- UBS cuts Fisher & Paykel stock rating to neutral, target to NZD39
- Northrop Grumman Posts Downbeat Results, Joins Halliburton And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Celcuity (NASDAQ:CELC), Five Point Hldgs (NYSE:FPH)
- Tejon Ranch: I’m No Longer Bearish, But I’m Still Not Buying (NYSE:TRC)
Дневной диапазон
6.12 6.30
Годовой диапазон
3.42 6.71
- Предыдущее закрытие
- 6.14
- Open
- 6.12
- Bid
- 6.29
- Ask
- 6.59
- Low
- 6.12
- High
- 6.30
- Объем
- 388
- Дневное изменение
- 2.44%
- Месячное изменение
- 11.52%
- 6-месячное изменение
- 14.99%
- Годовое изменение
- 53.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.