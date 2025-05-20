货币 / ELTX
ELTX: Elicio Therapeutics Inc
11.59 USD 0.24 (2.11%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ELTX汇率已更改2.11%。当日，交易品种以低点11.36和高点12.62进行交易。
关注Elicio Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ELTX新闻
- Elicio的癌症疫苗ELI-002在99%的患者中显示强烈免疫反应
- Elicio’s cancer vaccine ELI-002 shows strong immune response in 99% of patients
- Elicio (ELTX) Q2 Loss Beats Estimates
- H.C. Wainwright raises Elicio Therapeutics stock price target to $13 on trial outlook
- Elicio Therapeutics to Host Virtual KOL Event on June 25, 2025 to Discuss AMP-Powered ELI-002 for the Treatment of KRAS mutation-driven Pancreatic Cancer
- Elicio secures $10 million to extend cash runway
- Elicio Therapeutics announces board election results
日范围
11.36 12.62
年范围
4.05 12.62
- 前一天收盘价
- 11.35
- 开盘价
- 12.00
- 卖价
- 11.59
- 买价
- 11.89
- 最低价
- 11.36
- 最高价
- 12.62
- 交易量
- 675
- 日变化
- 2.11%
- 月变化
- 9.96%
- 6个月变化
- 91.25%
- 年变化
- 127.25%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值