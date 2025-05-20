Devises / ELTX
ELTX: Elicio Therapeutics Inc
11.32 USD 0.14 (1.22%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ELTX a changé de -1.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.15 et à un maximum de 11.62.
Suivez la dynamique Elicio Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ELTX Nouvelles
- Le vaccin contre le cancer ELI-002 d’Elicio montre une forte réponse immunitaire chez 99% des patients
- Elicio (ELTX) Q2 Loss Beats Estimates
- H.C. Wainwright raises Elicio Therapeutics stock price target to $13 on trial outlook
- Elicio Therapeutics to Host Virtual KOL Event on June 25, 2025 to Discuss AMP-Powered ELI-002 for the Treatment of KRAS mutation-driven Pancreatic Cancer
- Elicio secures $10 million to extend cash runway
- Elicio Therapeutics announces board election results
Range quotidien
11.15 11.62
Range Annuel
4.05 12.62
- Clôture Précédente
- 11.46
- Ouverture
- 11.60
- Bid
- 11.32
- Ask
- 11.62
- Plus Bas
- 11.15
- Plus Haut
- 11.62
- Volume
- 135
- Changement quotidien
- -1.22%
- Changement Mensuel
- 7.40%
- Changement à 6 Mois
- 86.80%
- Changement Annuel
- 121.96%
20 septembre, samedi