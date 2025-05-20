Валюты / ELTX
ELTX: Elicio Therapeutics Inc
11.35 USD 1.27 (12.60%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ELTX за сегодня изменился на 12.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.09, а максимальная — 11.36.
Следите за динамикой Elicio Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ELTX
Дневной диапазон
10.09 11.36
Годовой диапазон
4.05 12.42
- Предыдущее закрытие
- 10.08
- Open
- 10.10
- Bid
- 11.35
- Ask
- 11.65
- Low
- 10.09
- High
- 11.36
- Объем
- 227
- Дневное изменение
- 12.60%
- Месячное изменение
- 7.69%
- 6-месячное изменение
- 87.29%
- Годовое изменение
- 122.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.