ELTX: Elicio Therapeutics Inc

11.35 USD 1.27 (12.60%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ELTX за сегодня изменился на 12.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.09, а максимальная — 11.36.

Следите за динамикой Elicio Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости ELTX

Дневной диапазон
10.09 11.36
Годовой диапазон
4.05 12.42
Предыдущее закрытие
10.08
Open
10.10
Bid
11.35
Ask
11.65
Low
10.09
High
11.36
Объем
227
Дневное изменение
12.60%
Месячное изменение
7.69%
6-месячное изменение
87.29%
Годовое изменение
122.55%
