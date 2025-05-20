Valute / ELTX
ELTX: Elicio Therapeutics Inc
11.32 USD 0.14 (1.22%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ELTX ha avuto una variazione del -1.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.15 e ad un massimo di 11.62.
Segui le dinamiche di Elicio Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ELTX News
- Il vaccino contro il cancro ELI-002 di Elicio mostra forte risposta immunitaria nel 99% dei pazienti
- Elicio’s cancer vaccine ELI-002 shows strong immune response in 99% of patients
- Elicio (ELTX) Q2 Loss Beats Estimates
- H.C. Wainwright raises Elicio Therapeutics stock price target to $13 on trial outlook
- Elicio Therapeutics to Host Virtual KOL Event on June 25, 2025 to Discuss AMP-Powered ELI-002 for the Treatment of KRAS mutation-driven Pancreatic Cancer
- Elicio secures $10 million to extend cash runway
- Elicio Therapeutics announces board election results
Intervallo Giornaliero
11.15 11.62
Intervallo Annuale
4.05 12.62
- Chiusura Precedente
- 11.46
- Apertura
- 11.60
- Bid
- 11.32
- Ask
- 11.62
- Minimo
- 11.15
- Massimo
- 11.62
- Volume
- 135
- Variazione giornaliera
- -1.22%
- Variazione Mensile
- 7.40%
- Variazione Semestrale
- 86.80%
- Variazione Annuale
- 121.96%
21 settembre, domenica