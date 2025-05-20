QuotazioniSezioni
ELTX: Elicio Therapeutics Inc

11.32 USD 0.14 (1.22%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ELTX ha avuto una variazione del -1.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.15 e ad un massimo di 11.62.

Segui le dinamiche di Elicio Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
11.15 11.62
Intervallo Annuale
4.05 12.62
Chiusura Precedente
11.46
Apertura
11.60
Bid
11.32
Ask
11.62
Minimo
11.15
Massimo
11.62
Volume
135
Variazione giornaliera
-1.22%
Variazione Mensile
7.40%
Variazione Semestrale
86.80%
Variazione Annuale
121.96%
