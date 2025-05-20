Dövizler / ELTX
ELTX: Elicio Therapeutics Inc
11.32 USD 0.14 (1.22%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ELTX fiyatı bugün -1.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.15 ve Yüksek fiyatı olarak 11.62 aralığında işlem gördü.
Elicio Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ELTX haberleri
- Elicio’nun kanser aşısı ELI-002, hastaların %99’unda güçlü bağışıklık yanıtı gösterdi
- Elicio’s cancer vaccine ELI-002 shows strong immune response in 99% of patients
- Elicio (ELTX) Q2 Loss Beats Estimates
- H.C. Wainwright raises Elicio Therapeutics stock price target to $13 on trial outlook
- Elicio Therapeutics to Host Virtual KOL Event on June 25, 2025 to Discuss AMP-Powered ELI-002 for the Treatment of KRAS mutation-driven Pancreatic Cancer
- Elicio secures $10 million to extend cash runway
- Elicio Therapeutics announces board election results
Günlük aralık
11.15 11.62
Yıllık aralık
4.05 12.62
- Önceki kapanış
- 11.46
- Açılış
- 11.60
- Satış
- 11.32
- Alış
- 11.62
- Düşük
- 11.15
- Yüksek
- 11.62
- Hacim
- 135
- Günlük değişim
- -1.22%
- Aylık değişim
- 7.40%
- 6 aylık değişim
- 86.80%
- Yıllık değişim
- 121.96%
21 Eylül, Pazar