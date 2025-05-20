Währungen / ELTX
ELTX: Elicio Therapeutics Inc
11.37 USD 0.09 (0.79%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ELTX hat sich für heute um -0.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.31 bis zu einem Hoch von 11.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die Elicio Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
11.31 11.62
Jahresspanne
4.05 12.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.46
- Eröffnung
- 11.60
- Bid
- 11.37
- Ask
- 11.67
- Tief
- 11.31
- Hoch
- 11.62
- Volumen
- 50
- Tagesänderung
- -0.79%
- Monatsänderung
- 7.87%
- 6-Monatsänderung
- 87.62%
- Jahresänderung
- 122.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K