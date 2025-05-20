통화 / ELTX
ELTX: Elicio Therapeutics Inc
11.32 USD 0.14 (1.22%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ELTX 환율이 오늘 -1.22%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.15이고 고가는 11.62이었습니다.
Elicio Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ELTX News
- 엘리시오 ELI-002 암 백신, 환자 99%서 강력한 면역 반응
- Elicio’s cancer vaccine ELI-002 shows strong immune response in 99% of patients
- Elicio (ELTX) Q2 Loss Beats Estimates
- H.C. Wainwright raises Elicio Therapeutics stock price target to $13 on trial outlook
- Elicio Therapeutics to Host Virtual KOL Event on June 25, 2025 to Discuss AMP-Powered ELI-002 for the Treatment of KRAS mutation-driven Pancreatic Cancer
- Elicio secures $10 million to extend cash runway
- Elicio Therapeutics announces board election results
일일 변동 비율
11.15 11.62
년간 변동
4.05 12.62
- 이전 종가
- 11.46
- 시가
- 11.60
- Bid
- 11.32
- Ask
- 11.62
- 저가
- 11.15
- 고가
- 11.62
- 볼륨
- 135
- 일일 변동
- -1.22%
- 월 변동
- 7.40%
- 6개월 변동
- 86.80%
- 년간 변동율
- 121.96%
20 9월, 토요일