Moedas / ELTX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ELTX: Elicio Therapeutics Inc
11.52 USD 0.02 (0.17%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ELTX para hoje mudou para 0.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.40 e o mais alto foi 11.99.
Veja a dinâmica do par de moedas Elicio Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ELTX Notícias
- Vacina contra câncer ELI-002 da Elicio mostra forte resposta imunológica em 99% dos pacientes
- Elicio’s cancer vaccine ELI-002 shows strong immune response in 99% of patients
- Elicio (ELTX) Q2 Loss Beats Estimates
- H.C. Wainwright raises Elicio Therapeutics stock price target to $13 on trial outlook
- Elicio Therapeutics to Host Virtual KOL Event on June 25, 2025 to Discuss AMP-Powered ELI-002 for the Treatment of KRAS mutation-driven Pancreatic Cancer
- Elicio secures $10 million to extend cash runway
- Elicio Therapeutics announces board election results
Faixa diária
11.40 11.99
Faixa anual
4.05 12.62
- Fechamento anterior
- 11.50
- Open
- 11.79
- Bid
- 11.52
- Ask
- 11.82
- Low
- 11.40
- High
- 11.99
- Volume
- 167
- Mudança diária
- 0.17%
- Mudança mensal
- 9.30%
- Mudança de 6 meses
- 90.10%
- Mudança anual
- 125.88%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh