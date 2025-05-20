通貨 / ELTX
ELTX: Elicio Therapeutics Inc
11.46 USD 0.04 (0.35%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ELTXの今日の為替レートは、-0.35%変化しました。日中、通貨は1あたり11.40の安値と11.99の高値で取引されました。
Elicio Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ELTX News
- エリシオのがんワクチンELI-002、患者の99%に強力な免疫反応を示す
- Elicio’s cancer vaccine ELI-002 shows strong immune response in 99% of patients
- Elicio (ELTX) Q2 Loss Beats Estimates
- H.C. Wainwright raises Elicio Therapeutics stock price target to $13 on trial outlook
- Elicio Therapeutics to Host Virtual KOL Event on June 25, 2025 to Discuss AMP-Powered ELI-002 for the Treatment of KRAS mutation-driven Pancreatic Cancer
- Elicio secures $10 million to extend cash runway
- Elicio Therapeutics announces board election results
1日のレンジ
11.40 11.99
1年のレンジ
4.05 12.62
- 以前の終値
- 11.50
- 始値
- 11.79
- 買値
- 11.46
- 買値
- 11.76
- 安値
- 11.40
- 高値
- 11.99
- 出来高
- 213
- 1日の変化
- -0.35%
- 1ヶ月の変化
- 8.73%
- 6ヶ月の変化
- 89.11%
- 1年の変化
- 124.71%
