ELTX: Elicio Therapeutics Inc

11.46 USD 0.04 (0.35%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ELTXの今日の為替レートは、-0.35%変化しました。日中、通貨は1あたり11.40の安値と11.99の高値で取引されました。

Elicio Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
11.40 11.99
1年のレンジ
4.05 12.62
以前の終値
11.50
始値
11.79
買値
11.46
買値
11.76
安値
11.40
高値
11.99
出来高
213
1日の変化
-0.35%
1ヶ月の変化
8.73%
6ヶ月の変化
89.11%
1年の変化
124.71%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K