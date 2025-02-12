货币 / CYBN
CYBN: Cybin Inc
6.08 USD 0.01 (0.16%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CYBN汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点6.00和高点6.15进行交易。
关注Cybin Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CYBN新闻
- Cybin completes enrollment in phase 2 anxiety disorder study
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Cybin stock, maintains $150 target
- Cybin receives European approval for phase 3 depression drug trial
- Compass Pathways: Overly Confident Management Or Overly Skeptical Market?
- Wall Street Analysts See an 831.44% Upside in Cybin Inc. (CYBN): Can the Stock Really Move This High?
- Cybin receives UK approval for second pivotal depression study
- Cybin: Upgrade To Hold - But Don't Get Too Carried Away (NYSE:CYBN)
- Canaccord Genuity lowers Cybin stock price target to $70 on model update
- Compass Pathways: Psychedelics Drug Data Sends Share Price South - Rating Downgrade (CMPS)
- # Cybin begins phase 3 trials for depression treatment CYB003
- Cybin to Participate in the H.C. Wainwright 6th Annual Neuro Perspectives Conference
- Cybin to Participate in the 2025 Psychedelic Science Conference
- lucid capital markets initiates buy rating on cybin stock
- Cybin secures patent for anxiety disorder treatment CYB004
- Cybin to Participate in Water Tower Research Fireside Chat on May 29, 2025
- FDA prioritizes psychedelic drug research for mental health
- Cybin partners with Thermo Fisher for Phase 3 drug production
- MGM Resorts To Rally Around 75%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Mr. Cooper Gr (NASDAQ:COOP), Dutch Bros (NYSE:BROS)
- RFK Jr. Confirmation Looms. How Kennedy Could 'Go Wild' On Health Care.
日范围
6.00 6.15
年范围
4.81 13.88
- 前一天收盘价
- 6.07
- 开盘价
- 6.13
- 卖价
- 6.08
- 买价
- 6.38
- 最低价
- 6.00
- 最高价
- 6.15
- 交易量
- 368
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- -15.79%
- 6个月变化
- -4.10%
- 年变化
- -32.07%
