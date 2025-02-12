통화 / CYBN
CYBN: Cybin Inc
5.98 USD 0.01 (0.17%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CYBN 환율이 오늘 -0.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.96이고 고가는 6.15이었습니다.
Cybin Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CYBN News
- Cybin completes enrollment in phase 2 anxiety disorder study
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Cybin stock, maintains $150 target
- Cybin receives European approval for phase 3 depression drug trial
- Compass Pathways: Overly Confident Management Or Overly Skeptical Market?
- Wall Street Analysts See an 831.44% Upside in Cybin Inc. (CYBN): Can the Stock Really Move This High?
- Cybin receives UK approval for second pivotal depression study
- Cybin: Upgrade To Hold - But Don't Get Too Carried Away (NYSE:CYBN)
- Canaccord Genuity lowers Cybin stock price target to $70 on model update
- Compass Pathways: Psychedelics Drug Data Sends Share Price South - Rating Downgrade (CMPS)
- # Cybin begins phase 3 trials for depression treatment CYB003
- Cybin to Participate in the H.C. Wainwright 6th Annual Neuro Perspectives Conference
- Cybin to Participate in the 2025 Psychedelic Science Conference
- lucid capital markets initiates buy rating on cybin stock
- Cybin secures patent for anxiety disorder treatment CYB004
- Cybin to Participate in Water Tower Research Fireside Chat on May 29, 2025
- FDA prioritizes psychedelic drug research for mental health
- Cybin partners with Thermo Fisher for Phase 3 drug production
- MGM Resorts To Rally Around 75%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Mr. Cooper Gr (NASDAQ:COOP), Dutch Bros (NYSE:BROS)
- RFK Jr. Confirmation Looms. How Kennedy Could 'Go Wild' On Health Care.
일일 변동 비율
5.96 6.15
년간 변동
4.81 13.88
- 이전 종가
- 5.99
- 시가
- 6.07
- Bid
- 5.98
- Ask
- 6.28
- 저가
- 5.96
- 고가
- 6.15
- 볼륨
- 787
- 일일 변동
- -0.17%
- 월 변동
- -17.17%
- 6개월 변동
- -5.68%
- 년간 변동율
- -33.18%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K