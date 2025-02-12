Währungen / CYBN
CYBN: Cybin Inc
5.99 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CYBN hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.91 bis zu einem Hoch von 6.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cybin Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
5.91 6.08
Jahresspanne
4.81 13.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.99
- Eröffnung
- 6.06
- Bid
- 5.99
- Ask
- 6.29
- Tief
- 5.91
- Hoch
- 6.08
- Volumen
- 1.005 K
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -17.04%
- 6-Monatsänderung
- -5.52%
- Jahresänderung
- -33.07%
