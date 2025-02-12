Dövizler / CYBN
CYBN: Cybin Inc
5.98 USD 0.01 (0.17%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CYBN fiyatı bugün -0.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.96 ve Yüksek fiyatı olarak 6.15 aralığında işlem gördü.
Cybin Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Cybin completes enrollment in phase 2 anxiety disorder study
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Cybin stock, maintains $150 target
- Cybin receives European approval for phase 3 depression drug trial
- Compass Pathways: Overly Confident Management Or Overly Skeptical Market?
- Wall Street Analysts See an 831.44% Upside in Cybin Inc. (CYBN): Can the Stock Really Move This High?
- Cybin receives UK approval for second pivotal depression study
- Cybin: Upgrade To Hold - But Don't Get Too Carried Away (NYSE:CYBN)
- Canaccord Genuity lowers Cybin stock price target to $70 on model update
- Compass Pathways: Psychedelics Drug Data Sends Share Price South - Rating Downgrade (CMPS)
- # Cybin begins phase 3 trials for depression treatment CYB003
- Cybin to Participate in the H.C. Wainwright 6th Annual Neuro Perspectives Conference
- Cybin to Participate in the 2025 Psychedelic Science Conference
- lucid capital markets initiates buy rating on cybin stock
- Cybin secures patent for anxiety disorder treatment CYB004
- Cybin to Participate in Water Tower Research Fireside Chat on May 29, 2025
- FDA prioritizes psychedelic drug research for mental health
- Cybin partners with Thermo Fisher for Phase 3 drug production
- MGM Resorts To Rally Around 75%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Mr. Cooper Gr (NASDAQ:COOP), Dutch Bros (NYSE:BROS)
- RFK Jr. Confirmation Looms. How Kennedy Could 'Go Wild' On Health Care.
Günlük aralık
5.96 6.15
Yıllık aralık
4.81 13.88
- Önceki kapanış
- 5.99
- Açılış
- 6.07
- Satış
- 5.98
- Alış
- 6.28
- Düşük
- 5.96
- Yüksek
- 6.15
- Hacim
- 787
- Günlük değişim
- -0.17%
- Aylık değişim
- -17.17%
- 6 aylık değişim
- -5.68%
- Yıllık değişim
- -33.18%
