CYBN: Cybin Inc
6.07 USD 0.07 (1.17%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CYBN за сегодня изменился на 1.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.98, а максимальная — 6.19.
Следите за динамикой Cybin Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
5.98 6.19
Годовой диапазон
4.81 13.88
- Предыдущее закрытие
- 6.00
- Open
- 6.04
- Bid
- 6.07
- Ask
- 6.37
- Low
- 5.98
- High
- 6.19
- Объем
- 836
- Дневное изменение
- 1.17%
- Месячное изменение
- -15.93%
- 6-месячное изменение
- -4.26%
- Годовое изменение
- -32.18%
