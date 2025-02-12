Devises / CYBN
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CYBN: Cybin Inc
5.98 USD 0.01 (0.17%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CYBN a changé de -0.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.96 et à un maximum de 6.15.
Suivez la dynamique Cybin Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CYBN Nouvelles
- Cybin completes enrollment in phase 2 anxiety disorder study
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Cybin stock, maintains $150 target
- Cybin receives European approval for phase 3 depression drug trial
- Compass Pathways: Overly Confident Management Or Overly Skeptical Market?
- Wall Street Analysts See an 831.44% Upside in Cybin Inc. (CYBN): Can the Stock Really Move This High?
- Cybin receives UK approval for second pivotal depression study
- Cybin: Upgrade To Hold - But Don't Get Too Carried Away (NYSE:CYBN)
- Canaccord Genuity lowers Cybin stock price target to $70 on model update
- Compass Pathways: Psychedelics Drug Data Sends Share Price South - Rating Downgrade (CMPS)
- # Cybin begins phase 3 trials for depression treatment CYB003
- Cybin to Participate in the H.C. Wainwright 6th Annual Neuro Perspectives Conference
- Cybin to Participate in the 2025 Psychedelic Science Conference
- lucid capital markets initiates buy rating on cybin stock
- Cybin secures patent for anxiety disorder treatment CYB004
- Cybin to Participate in Water Tower Research Fireside Chat on May 29, 2025
- FDA prioritizes psychedelic drug research for mental health
- Cybin partners with Thermo Fisher for Phase 3 drug production
- MGM Resorts To Rally Around 75%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Mr. Cooper Gr (NASDAQ:COOP), Dutch Bros (NYSE:BROS)
- RFK Jr. Confirmation Looms. How Kennedy Could 'Go Wild' On Health Care.
Range quotidien
5.96 6.15
Range Annuel
4.81 13.88
- Clôture Précédente
- 5.99
- Ouverture
- 6.07
- Bid
- 5.98
- Ask
- 6.28
- Plus Bas
- 5.96
- Plus Haut
- 6.15
- Volume
- 787
- Changement quotidien
- -0.17%
- Changement Mensuel
- -17.17%
- Changement à 6 Mois
- -5.68%
- Changement Annuel
- -33.18%
20 septembre, samedi