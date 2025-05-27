货币 / BIRD
BIRD: Allbirds Inc - Class A
6.09 USD 0.08 (1.33%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BIRD汇率已更改1.33%。当日，交易品种以低点6.03和高点6.38进行交易。
关注Allbirds Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BIRD新闻
- Allbirds董事会成员辞职，公司通知纳斯达克不合规
- Allbirds board member resigns, company notifies Nasdaq of non-compliance
- Compared to Estimates, Allbirds, Inc. (BIRD) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Allbirds, Inc. (BIRD) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Allbirds (BIRD) Q2 Revenue Falls 23%
- Allbirds expands global reach with three new distribution deals
- Blackbird raises £2.13 million through fundraising efforts
- Allbirds secures $75 million credit facility, launches ATM program
- Allbirds at TD Cowen Conference: Product Innovation and Strategy Shift
- Allbirds to Participate in Upcoming Investor Conferences
日范围
6.03 6.38
年范围
3.93 12.84
- 前一天收盘价
- 6.01
- 开盘价
- 6.03
- 卖价
- 6.09
- 买价
- 6.39
- 最低价
- 6.03
- 最高价
- 6.38
- 交易量
- 115
- 日变化
- 1.33%
- 月变化
- -5.29%
- 6个月变化
- -5.29%
- 年变化
- -48.87%
