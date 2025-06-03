Währungen / BIRD
BIRD: Allbirds Inc - Class A
6.00 USD 0.09 (1.48%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BIRD hat sich für heute um -1.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.00 bis zu einem Hoch von 6.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die Allbirds Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.00 6.16
Jahresspanne
3.93 12.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.09
- Eröffnung
- 6.14
- Bid
- 6.00
- Ask
- 6.30
- Tief
- 6.00
- Hoch
- 6.16
- Volumen
- 87
- Tagesänderung
- -1.48%
- Monatsänderung
- -6.69%
- 6-Monatsänderung
- -6.69%
- Jahresänderung
- -49.62%
