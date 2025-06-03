KurseKategorien
Währungen / BIRD
BIRD: Allbirds Inc - Class A

6.00 USD 0.09 (1.48%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BIRD hat sich für heute um -1.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.00 bis zu einem Hoch von 6.16 gehandelt.

Verfolgen Sie die Allbirds Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
6.00 6.16
Jahresspanne
3.93 12.84
Vorheriger Schlusskurs
6.09
Eröffnung
6.14
Bid
6.00
Ask
6.30
Tief
6.00
Hoch
6.16
Volumen
87
Tagesänderung
-1.48%
Monatsänderung
-6.69%
6-Monatsänderung
-6.69%
Jahresänderung
-49.62%
