Валюты / BIRD
BIRD: Allbirds Inc - Class A
6.01 USD 0.06 (1.01%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BIRD за сегодня изменился на 1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.93, а максимальная — 6.11.
Следите за динамикой Allbirds Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BIRD
- Lands' End Q2 Loss Wider Than Expected, Digital Revenues Down 5.6%
- Blackbird plc обновляет структуру сайта для повышения ясности
- Blackbird plc updates website structure for improved clarity
- Walmart Expansion on Track, to Launch Branded Stores in South Africa
- Член совета директоров Allbirds уходит в отставку, компания уведомляет Nasdaq о несоответствии требованиям
- Allbirds board member resigns, company notifies Nasdaq of non-compliance
- Will Sally Beauty's Strategies & Happy Beauty Concept Power Growth?
- ULTA Launches Stores in Mexico, On Track With International Growth
- American Eagle Surges on Solid Q2 Earnings, Aerie Comps Rise 3%
- Burlington Stores' Q2 Earnings Beat Estimates on Higher Sales & Margins
- Best Buy's Q2 Earnings Beat, Enterprise Comparable Sales Up 1.6% Y/Y
- Kohl's Q2 Earnings Beat Estimates, Comparable Sales Dip 4.2% Y/Y
- Blackbird plc to announce interim results on September 29
- TJX's Q2 Earnings and Sales Beat Estimates, Comparable Sales Up 4%
- elevate.io partners with Barclays Eagle Labs to teach video skills
- Blackbird grants 2.96 million share options to employees and directors
- Compared to Estimates, Allbirds, Inc. (BIRD) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Allbirds, Inc. (BIRD) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Allbirds (BIRD) Q2 Revenue Falls 23%
- Figs (FIGS) Moves 5.8% Higher: Will This Strength Last?
- Allbirds expands global reach with three new distribution deals
- Blackbird raises £2.13 million through fundraising efforts
- Allbirds secures $75 million credit facility, launches ATM program
- Allbirds at TD Cowen Conference: Product Innovation and Strategy Shift
Дневной диапазон
5.93 6.11
Годовой диапазон
3.93 12.84
- Предыдущее закрытие
- 5.95
- Open
- 5.95
- Bid
- 6.01
- Ask
- 6.31
- Low
- 5.93
- High
- 6.11
- Объем
- 117
- Дневное изменение
- 1.01%
- Месячное изменение
- -6.53%
- 6-месячное изменение
- -6.53%
- Годовое изменение
- -49.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.