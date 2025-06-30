Divisas / BIRD
BIRD: Allbirds Inc - Class A
6.09 USD 0.08 (1.33%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BIRD de hoy ha cambiado un 1.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.03, mientras que el máximo ha alcanzado 6.38.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Allbirds Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BIRD News
- Blackbird plc actualiza la estructura de su sitio web para mayor claridad
- Miembro del consejo de Allbirds renuncia, empresa notifica incumplimiento a Nasdaq
Rango diario
6.03 6.38
Rango anual
3.93 12.84
- Cierres anteriores
- 6.01
- Open
- 6.03
- Bid
- 6.09
- Ask
- 6.39
- Low
- 6.03
- High
- 6.38
- Volumen
- 115
- Cambio diario
- 1.33%
- Cambio mensual
- -5.29%
- Cambio a 6 meses
- -5.29%
- Cambio anual
- -48.87%
