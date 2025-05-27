통화 / BIRD
BIRD: Allbirds Inc - Class A
6.11 USD 0.11 (1.83%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BIRD 환율이 오늘 1.83%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.00이고 고가는 6.40이었습니다.
Allbirds Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BIRD News
- 올버즈 이사 사임, 나스닥 규정 미준수 통보
- Allbirds board member resigns, company notifies Nasdaq of non-compliance
- Blackbird grants 2.96 million share options to employees and directors
- Compared to Estimates, Allbirds, Inc. (BIRD) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Allbirds, Inc. (BIRD) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Allbirds (BIRD) Q2 Revenue Falls 23%
- Allbirds expands global reach with three new distribution deals
- Blackbird raises £2.13 million through fundraising efforts
- Allbirds secures $75 million credit facility, launches ATM program
- Allbirds at TD Cowen Conference: Product Innovation and Strategy Shift
- Allbirds to Participate in Upcoming Investor Conferences
일일 변동 비율
6.00 6.40
년간 변동
3.93 12.84
- 이전 종가
- 6.00
- 시가
- 6.20
- Bid
- 6.11
- Ask
- 6.41
- 저가
- 6.00
- 고가
- 6.40
- 볼륨
- 172
- 일일 변동
- 1.83%
- 월 변동
- -4.98%
- 6개월 변동
- -4.98%
- 년간 변동율
- -48.70%
20 9월, 토요일