Valute / BIRD
BIRD: Allbirds Inc - Class A
6.11 USD 0.11 (1.83%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BIRD ha avuto una variazione del 1.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.00 e ad un massimo di 6.40.
Segui le dinamiche di Allbirds Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BIRD News
- Un membro del consiglio di Allbirds si dimette, l’azienda notifica la non conformità al Nasdaq
- Allbirds board member resigns, company notifies Nasdaq of non-compliance
- Compared to Estimates, Allbirds, Inc. (BIRD) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Allbirds, Inc. (BIRD) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Allbirds (BIRD) Q2 Revenue Falls 23%
- Allbirds secures $75 million credit facility, launches ATM program
- Allbirds at TD Cowen Conference: Product Innovation and Strategy Shift
- Allbirds to Participate in Upcoming Investor Conferences
Intervallo Giornaliero
6.00 6.40
Intervallo Annuale
3.93 12.84
- Chiusura Precedente
- 6.00
- Apertura
- 6.20
- Bid
- 6.11
- Ask
- 6.41
- Minimo
- 6.00
- Massimo
- 6.40
- Volume
- 172
- Variazione giornaliera
- 1.83%
- Variazione Mensile
- -4.98%
- Variazione Semestrale
- -4.98%
- Variazione Annuale
- -48.70%
21 settembre, domenica