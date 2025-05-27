Dövizler / BIRD
BIRD: Allbirds Inc - Class A
6.11 USD 0.11 (1.83%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BIRD fiyatı bugün 1.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.00 ve Yüksek fiyatı olarak 6.40 aralığında işlem gördü.
Allbirds Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BIRD haberleri
- Allbirds yönetim kurulu üyesi istifa etti, şirket Nasdaq’a uyumsuzluğu bildirdi
- Allbirds board member resigns, company notifies Nasdaq of non-compliance
- Compared to Estimates, Allbirds, Inc. (BIRD) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Allbirds, Inc. (BIRD) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Allbirds secures $75 million credit facility, launches ATM program
Günlük aralık
6.00 6.40
Yıllık aralık
3.93 12.84
- Önceki kapanış
- 6.00
- Açılış
- 6.20
- Satış
- 6.11
- Alış
- 6.41
- Düşük
- 6.00
- Yüksek
- 6.40
- Hacim
- 172
- Günlük değişim
- 1.83%
- Aylık değişim
- -4.98%
- 6 aylık değişim
- -4.98%
- Yıllık değişim
- -48.70%
21 Eylül, Pazar