Devises / BIRD
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BIRD: Allbirds Inc - Class A
6.11 USD 0.11 (1.83%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BIRD a changé de 1.83% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.00 et à un maximum de 6.40.
Suivez la dynamique Allbirds Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BIRD Nouvelles
- Lands' End Q2 Loss Wider Than Expected, Digital Revenues Down 5.6%
- Blackbird plc restructure son site web pour plus de clarté
- Blackbird plc updates website structure for improved clarity
- Walmart Expansion on Track, to Launch Branded Stores in South Africa
- Un membre du conseil d’administration d’Allbirds démissionne, l’entreprise notifie sa non-conformité au Nasdaq
- Allbirds board member resigns, company notifies Nasdaq of non-compliance
- Will Sally Beauty's Strategies & Happy Beauty Concept Power Growth?
- ULTA Launches Stores in Mexico, On Track With International Growth
- American Eagle Surges on Solid Q2 Earnings, Aerie Comps Rise 3%
- Burlington Stores' Q2 Earnings Beat Estimates on Higher Sales & Margins
- Best Buy's Q2 Earnings Beat, Enterprise Comparable Sales Up 1.6% Y/Y
- Kohl's Q2 Earnings Beat Estimates, Comparable Sales Dip 4.2% Y/Y
- Blackbird plc to announce interim results on September 29
- TJX's Q2 Earnings and Sales Beat Estimates, Comparable Sales Up 4%
- elevate.io partners with Barclays Eagle Labs to teach video skills
- Blackbird grants 2.96 million share options to employees and directors
- Compared to Estimates, Allbirds, Inc. (BIRD) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Allbirds, Inc. (BIRD) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Allbirds (BIRD) Q2 Revenue Falls 23%
- Figs (FIGS) Moves 5.8% Higher: Will This Strength Last?
- Allbirds expands global reach with three new distribution deals
- Blackbird raises £2.13 million through fundraising efforts
- Allbirds secures $75 million credit facility, launches ATM program
- Allbirds at TD Cowen Conference: Product Innovation and Strategy Shift
Range quotidien
6.00 6.40
Range Annuel
3.93 12.84
- Clôture Précédente
- 6.00
- Ouverture
- 6.20
- Bid
- 6.11
- Ask
- 6.41
- Plus Bas
- 6.00
- Plus Haut
- 6.40
- Volume
- 172
- Changement quotidien
- 1.83%
- Changement Mensuel
- -4.98%
- Changement à 6 Mois
- -4.98%
- Changement Annuel
- -48.70%
20 septembre, samedi