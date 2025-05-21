货币 / BIO
BIO: Bio-Rad Laboratories Inc Class A
280.10 USD 2.28 (0.81%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BIO汇率已更改-0.81%。当日，交易品种以低点277.62和高点285.21进行交易。
关注Bio-Rad Laboratories Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
277.62 285.21
年范围
211.68 387.99
- 前一天收盘价
- 282.38
- 开盘价
- 280.47
- 卖价
- 280.10
- 买价
- 280.40
- 最低价
- 277.62
- 最高价
- 285.21
- 交易量
- 86
- 日变化
- -0.81%
- 月变化
- -5.09%
- 6个月变化
- 16.18%
- 年变化
- -16.61%
