BIO: Bio-Rad Laboratories Inc Class A
280.81 USD 1.57 (0.56%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BIO de hoy ha cambiado un -0.56%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 276.48, mientras que el máximo ha alcanzado 286.34.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bio-Rad Laboratories Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
276.48 286.34
Rango anual
211.68 387.99
- Cierres anteriores
- 282.38
- Open
- 280.47
- Bid
- 280.81
- Ask
- 281.11
- Low
- 276.48
- High
- 286.34
- Volumen
- 328
- Cambio diario
- -0.56%
- Cambio mensual
- -4.85%
- Cambio a 6 meses
- 16.47%
- Cambio anual
- -16.40%
