BIO: Bio-Rad Laboratories Inc Class A
283.99 USD 2.27 (0.79%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BIO fiyatı bugün -0.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 282.72 ve Yüksek fiyatı olarak 287.27 aralığında işlem gördü.
Bio-Rad Laboratories Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
282.72 287.27
Yıllık aralık
211.68 387.99
- Önceki kapanış
- 286.26
- Açılış
- 284.61
- Satış
- 283.99
- Alış
- 284.29
- Düşük
- 282.72
- Yüksek
- 287.27
- Hacim
- 308
- Günlük değişim
- -0.79%
- Aylık değişim
- -3.77%
- 6 aylık değişim
- 17.79%
- Yıllık değişim
- -15.46%
21 Eylül, Pazar