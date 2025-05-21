Валюты / BIO
BIO: Bio-Rad Laboratories Inc Class A
282.38 USD 1.77 (0.63%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BIO за сегодня изменился на 0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 277.81, а максимальная — 284.16.
Следите за динамикой Bio-Rad Laboratories Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
277.81 284.16
Годовой диапазон
211.68 387.99
- Предыдущее закрытие
- 280.61
- Open
- 280.77
- Bid
- 282.38
- Ask
- 282.68
- Low
- 277.81
- High
- 284.16
- Объем
- 344
- Дневное изменение
- 0.63%
- Месячное изменение
- -4.32%
- 6-месячное изменение
- 17.12%
- Годовое изменение
- -15.94%
