BIO: Bio-Rad Laboratories Inc Class A
283.99 USD 2.27 (0.79%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BIO a changé de -0.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 282.72 et à un maximum de 287.27.
Suivez la dynamique Bio-Rad Laboratories Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
282.72 287.27
Range Annuel
211.68 387.99
- Clôture Précédente
- 286.26
- Ouverture
- 284.61
- Bid
- 283.99
- Ask
- 284.29
- Plus Bas
- 282.72
- Plus Haut
- 287.27
- Volume
- 308
- Changement quotidien
- -0.79%
- Changement Mensuel
- -3.77%
- Changement à 6 Mois
- 17.79%
- Changement Annuel
- -15.46%
20 septembre, samedi