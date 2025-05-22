QuotazioniSezioni
BIO
BIO: Bio-Rad Laboratories Inc Class A

284.05 USD 0.06 (0.02%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BIO ha avuto una variazione del 0.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 280.72 e ad un massimo di 284.58.

Segui le dinamiche di Bio-Rad Laboratories Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
280.72 284.58
Intervallo Annuale
211.68 387.99
Chiusura Precedente
283.99
Apertura
281.86
Bid
284.05
Ask
284.35
Minimo
280.72
Massimo
284.58
Volume
163
Variazione giornaliera
0.02%
Variazione Mensile
-3.75%
Variazione Semestrale
17.81%
Variazione Annuale
-15.44%
