BIO: Bio-Rad Laboratories Inc Class A
284.05 USD 0.06 (0.02%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BIO ha avuto una variazione del 0.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 280.72 e ad un massimo di 284.58.
Segui le dinamiche di Bio-Rad Laboratories Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
280.72 284.58
Intervallo Annuale
211.68 387.99
- Chiusura Precedente
- 283.99
- Apertura
- 281.86
- Bid
- 284.05
- Ask
- 284.35
- Minimo
- 280.72
- Massimo
- 284.58
- Volume
- 163
- Variazione giornaliera
- 0.02%
- Variazione Mensile
- -3.75%
- Variazione Semestrale
- 17.81%
- Variazione Annuale
- -15.44%