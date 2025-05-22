통화 / BIO
BIO: Bio-Rad Laboratories Inc Class A
283.99 USD 2.27 (0.79%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BIO 환율이 오늘 -0.79%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 282.72이고 고가는 287.27이었습니다.
Bio-Rad Laboratories Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BIO News
일일 변동 비율
282.72 287.27
년간 변동
211.68 387.99
- 이전 종가
- 286.26
- 시가
- 284.61
- Bid
- 283.99
- Ask
- 284.29
- 저가
- 282.72
- 고가
- 287.27
- 볼륨
- 308
- 일일 변동
- -0.79%
- 월 변동
- -3.77%
- 6개월 변동
- 17.79%
- 년간 변동율
- -15.46%
