BIO: Bio-Rad Laboratories Inc Class A
284.41 USD 3.60 (1.28%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BIO para hoje mudou para 1.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 281.19 e o mais alto foi 284.41.
Veja a dinâmica do par de moedas Bio-Rad Laboratories Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
281.19 284.41
Faixa anual
211.68 387.99
- Fechamento anterior
- 280.81
- Open
- 282.89
- Bid
- 284.41
- Ask
- 284.71
- Low
- 281.19
- High
- 284.41
- Volume
- 24
- Mudança diária
- 1.28%
- Mudança mensal
- -3.63%
- Mudança de 6 meses
- 17.96%
- Mudança anual
- -15.33%
